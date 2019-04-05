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Мэр Кургана сразу после избрания заявил о важном назначении

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
05 апреля 2019 в 16:38
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Андрей Потапов приступил к обязанностям главы КурганаФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор МУП «СДП» Вадим Лютиков станет директором департамента развития городского хозяйства курганской администрации. Об этом глава Кургана Андрей Потапов заявил сразу после своего избрания, сообщает корреспондент «URA.RU».

Должность Лютикова, в свою очередь, займет главный инженер того же муниципального предприятия. Также во время пресс-подхода сразу после своего избрания Андрей Потапов рассказал, что поддерживает связь с бывшим главой Кургана Сергеем Руденко. По словам Потапова, он сейчас отдыхает от руководящей работы и находится в Кургане.

Ожидается, что Андрей Потапов официально вступит в должность в течение ближайших дней, однако к исполнению обязанностей мэра он уже приступил.

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