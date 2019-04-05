Мэр Кургана сразу после избрания заявил о важном назначении

Директор МУП «СДП» Вадим Лютиков станет директором департамента развития городского хозяйства курганской администрации. Об этом глава Кургана Андрей Потапов заявил сразу после своего избрания, сообщает корреспондент «URA.RU».
Должность Лютикова, в свою очередь, займет главный инженер того же муниципального предприятия. Также во время пресс-подхода сразу после своего избрания Андрей Потапов рассказал, что поддерживает связь с бывшим главой Кургана Сергеем Руденко. По словам Потапова, он сейчас отдыхает от руководящей работы и находится в Кургане.
Ожидается, что Андрей Потапов официально вступит в должность в течение ближайших дней, однако к исполнению обязанностей мэра он уже приступил.