В городе Нижние Серги Свердловской области пьяная 18-летняя девушка после ДТП по инерции взлетела на машине ВАЗ-2105. Пролетев несколько метров на уровне крыши дома, машина благополучно приземлилась в огороде. При этом ни водитель, ни пассажир не пострадали.
В ОГИБДД Нижнесергинский сообщили, что «водитель, двигалась по улице Чкалова в сторону улицы Мира, не обеспечила контроль за движением транспортного средства и допустила занос ВАЗ-2105 с последующим съездом с проезжей части дороги в придомовую территорию (огород) дома №6 улице Чкалова».
Девушка, не имеющая водительских прав, на большой скорости врезалась в припаркованную «семерку», смяла ее, после чего взлетела по снежному сугробу, как по трамплину, и улетела в огород. Если бы не сугроб, то машина влетела бы в дом. Экспертиза показала, что девушка была пьяна. ГИБДД ведет разбирательство.