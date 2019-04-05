«Коммунисты России» в ХМАО пока запоминаются больше скандалами, чем победами на выборах и акциями протеста Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Окружному комитету «Коммунистов России» выразили недоверие несколько первичных отделений партии. По версии источников «URA.RU», одной из причин стало хамство лидера непарламентских коммунистов Югры Вадима Абдуррахманова в отношении своей соратницы Натальи Бражненко, руководителя ячейки в Нижневартовске.

«Абдуррахманов стал запрещать членам партии какие-либо активные действия. Наталья Бражненко как руководитель отделения в Нижневартовске пыталась с ним поговорить, а он ее послал матом. Бражненко терпеть не стала, тем более, что есть запись разговора. Ее поддержали однопартийцы из других отделений», — рассказал собеседник, знакомый с причинами партийного раскола.

В адрес ЦК партии ушло письмо (копия есть в распоряжении «URA.RU)», где коммунисты Нижневартовска и Когалыма объявляют о недоверии окружкому и требуют проверить действия Абдуррахманова. Дозвониться до Бражненко не удалось, ее телефон вне зоны действия сети.

Сам Вадим Абдуррахманов заявил «URA.RU», что в Нижневартовске и Когалыме отделения партии не исполняют указания из центра. «Никто из этих двух отделений взносы не платит. В принципе, ничего не делают», — отметил политик. А на обвинения в оскорблении соратницы ответил: «Я не люблю материться».

В ЦК «Коммунистов России» рассказали «URA.RU», что вообще не обладают информацией о создании отделений в Нижневартовске и Когалыме. «Нам надо выяснить, являются ли авторы обращения членами партии, платили ли взносы, проводили ли работу. Ни одной протестной акции у них не было, если даже по СМИ смотреть. Отправили им запрос на партийную документацию, а там уже решим, будем ли мы проводить проверку», — рассказал агентству лидер непарламентских коммунистов Максим Сурайкин.