В России биатлонистов хотят наказывать за использование соцсетей

Соцсети отвлекают спортсменов от работы, считают в СБР Фото: Анна Майорова © URA.RU

Союз биатлонистов России (СБР) может начать штрафовать членов сборной за чрезмерное использование социальных сетей. Наказывать спортсменов будут в том случае, если пользование смартфоном «мешает их работе».

«Когда человек на завтраке, обеде, ужине сидит с телефоном, использует его во время и вместо тренировки, да еще и не спит из-за этого — это беда, за это даже нужно штрафовать», — приводит ТАСС слова главы СБР Владимира Драчева. По его мнению, биатлонист как человек, который «работает за государственные деньги», не может тратить свою энергию на постоянное пребывание в соцсетях.

При этом Драчев отметил, что считает бессмысленным наказывать спортсменов за отказ общаться с журналистами. Глава СБР заявил, что биатлонисты имеют полное право не давать комментарий прессе, если сами этого не хотят. «Все люди разные: кто-то недоволен гонкой, уходит в себя и ему не до этого», — подчеркнул Драчев.