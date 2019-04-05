Полиция объявила в розыск водителя, отправившего в кому уральского журналиста

Полиция начала поиски водителя внедорожника, избившего до состояния комы журналиста газеты «Магнитогорский рабочий» Михаила Скуридина. Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
«Мужчина объявлен в розыск. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказали «URA.RU» в ведомстве.
Инцидент произошел днем 31 марта в Магнитогорске на улице Ворошилова. По словам жены пострадавшего, водитель серебристого Кia Sportage и журналист вступили в конфликт возле нерегулируемого пешеходного перехода на улице Ворошилова. После этого автомобилист скрылся с места происшествия, а Михаила Скуридина в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу.
Супруга журналиста обратилась к его коллегам и всем, кто располагает информацией о произошедшем, с просьбой о помощи. Сейчас к поискам подключилась и полиция.