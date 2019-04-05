04 апреля 2019

Полиция объявила в розыск водителя, отправившего в кому уральского журналиста

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
05 апреля 2019 в 18:04
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Родные Михаила Скуридина (на фото) и полиция просят помочь в розыске его обидчикаФото: Михаил Скуридин «ВКонтакте»

Полиция начала поиски водителя внедорожника, избившего до состояния комы журналиста газеты «Магнитогорский рабочий» Михаила Скуридина. Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Мужчина объявлен в розыск. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказали «URA.RU» в ведомстве.

Инцидент произошел днем 31 марта в Магнитогорске на улице Ворошилова. По словам жены пострадавшего, водитель серебристого Кia Sportage и журналист вступили в конфликт возле нерегулируемого пешеходного перехода на улице Ворошилова. После этого автомобилист скрылся с места происшествия, а Михаила Скуридина в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу.

Супруга журналиста обратилась к его коллегам и всем, кто располагает информацией о произошедшем, с просьбой о помощи. Сейчас к поискам подключилась и полиция.

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