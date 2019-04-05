Расходы на дебаты Порошенко и Зеленского оценили в «круглую сумму»

Порошенко готов оплатить половину расходов Фото: Официальный сайт президента Украины

Стоимость проведения дебатов шоумена Владимира Зеленского и президента Украины Петра Порошенко на 70-тысячном стадионе «Олимпийский» в Киеве оценили в 1 миллион долларов. Действующий глава государства готов оплатить половину от этой суммы.

«По предварительным данным, на проведение дебатов придется потратить около 1 миллиона долларов», — приводит РИА «Новости» заявление главы Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураба Аласании. Он отметил, что предварительной сметы проведения мероприятия пока нет. По словам Аласании, сейчас прорабатываются различные варианты установки света и звука и монтажа сцены.

Представитель выборного штаба Порошенко Олег Медведев заявил, что действующий глава Украины готов в полном объеме оплатить половину расходов на проведение дебатов. Средства возьмут из избирательного фонда. В штабе Порошенко призвали Зеленского оплатить оставшуюся часть затрат.

Дебаты кандидатов на пост президента Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко состоятся 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве, напоминает агентство Nation News. Как пишет RT, оба оппонента перед личной встречей прошли проверку на алкоголь и наркотики.