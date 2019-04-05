С главного стадиона Чечни убрали флаг Косово после реакции МИДа и Сербии

Флаг вывесили в честь косовского футболиста, играющего в Чечне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководство футбольного клуба «Ахмат» из Грозного распорядилось снять флаг самопровозглашенной Республики Косово со стадиона команды «Ахмат Арены». Такое решение было принято после реакции российских и сербских дипломатов.

Флаг вывесили на стадионе в честь выступающего за «Ахмат» полузащитника Бернарда Бериши, который играет в сборной Косово, сообщает телеканал 360. Помимо этого знамени, на арене были вывешены флаги других стран, однако и они теперь сняты.

Сербский посол Славенко Терзич, узнав о наличии флага на стадионе, выразил свое недоумение. «Мы очень неприятно удивлены подвешенным под свод арены флагом», — отметил дипломат. В Министерстве иностранных дел России расценили появление флага как техническую ошибку. «Рассматриваем этот инцидент как техническую ошибку. Позиция РФ о непризнании Косова остается неизменной», — приводит RT заявление МИДа.

Республика Косово является частично признанным европейским государством. В 2008 году руководство республики провозгласило независимость от Сербии. Сербские власти в свою очередь считают территорию Косово частью своей страны. Россия придерживается аналогичной позиции и отказывается признавать независимость республики.