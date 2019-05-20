Кадыров подарил трехкомнатную квартиру участнику шоу на НТВ

Полуфиналист международного музыкального конкурса «Ты супер!» Юсуп Алиев из Чечни получил в подарок трехкомнатную квартиру в центре Грозного. Спонсором презента выступил региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова.
По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, Алиев достиг невероятного результата, дойдя до полуфинала и снискав любовь зрителей и уважение специалистов. По поручению главы региона, председатель республиканского правительства Муслим Хучиев «вручил Юсупу Алиеву ключи от новой квартиры в центре Грозного со всей необходимой мебелью», написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Кадыров.
Глава Чечни добавил, что возьмет на себя расходы, связанные с совершенствованием вокала и сценического искусства Алиева. «Уверен, что Юсуп не остановится на достигнутом, будет и дальше также прилежно работать над своим талантом», — уточнил Кадыров.
В международном песенном шоу «Ты супер!» выступают дети, которые остались без родителей. Проект вышел на телеканале НТВ, отмечает «Ридус». В третьем сезоне вокальных состязаний принимали участие более 20 конкурсантов из пяти стран. Конкурс стартовал 11 февраля 2017 года, напоминает «Национальная служба новостей». Для многих участников проект был единственным шансом попасть на большую сцену.