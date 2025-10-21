Солист группы «Иванушки International» Туриченко впервые станет отцом

Кирилл Туриченко впервые станет отцом Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко и его супруга Дарья были замечены в одном из московских торговых центров, они занимаются обустройством совместного жилья. Причина для подобного — пара ожидает появления ребенка. Кирилл Туриченко впервые станет отцом.

«Малыш станет первенцем для 42-летнего Туриченко, у избранницы уже есть сын Платон от прошлого союза. Артисту удалось выстроить теплое общение с мальчиком», — передает StarHit.

Ранее Туриченко отмечал, что они с Платоном близкие друзья, у них хорошие отношения. А с Дарьей он планирует завести еще детей. Сейчас же на опубликованных в соцсетях снимках видно, что у супруги музыканта заметно округлившийся живот, что может свидетельствовать о пятом или шестом месяце беременности.

Продолжение после рекламы