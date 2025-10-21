Солист группы «Иванушки International» Туриченко впервые станет отцом
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко и его супруга Дарья были замечены в одном из московских торговых центров, они занимаются обустройством совместного жилья. Причина для подобного — пара ожидает появления ребенка. Кирилл Туриченко впервые станет отцом.
«Малыш станет первенцем для 42-летнего Туриченко, у избранницы уже есть сын Платон от прошлого союза. Артисту удалось выстроить теплое общение с мальчиком», — передает StarHit.
Ранее Туриченко отмечал, что они с Платоном близкие друзья, у них хорошие отношения. А с Дарьей он планирует завести еще детей. Сейчас же на опубликованных в соцсетях снимках видно, что у супруги музыканта заметно округлившийся живот, что может свидетельствовать о пятом или шестом месяце беременности.
Кирилл Туриченко представил Дарью своим поклонникам в 2021 году — спустя год после начала их романа. Повод для публичности был значимым: артист сделал возлюбленной предложение. Помолвка состоялась в Африке, у водопада Виктория. Через два года после этого события Туриченко порадовал фанатов неожиданной новостью — в клипе на песню «Я хочу любви» он раскрыл подробности свадьбы с Дарьей. В музыкальном видео показана трогательная церемония под открытым небом, где молодожены обменялись клятвами у цветочной арки. Официальное торжество прошло в узком семейном кругу, а масштабное празднование супруги решили перенести на более поздний срок.
