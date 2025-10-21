Бесхозное жилье в ДНР и ЛНР передадут в госсобственность

Бесхозным будет признаваться жилье, где невозможно установить собственника Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Дома, квартиры и комнаты в новые регионах России, имеющие признаки бесхозности, будут передаваться в собственность региона или муниципалитета. Об этом сообщили источники в правительстве.

«Жилые дома, квартиры и комнаты в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, у которых есть признаки бесхозяйного имущества, будут признаваться собственностью республик и областей или их муниципальных образований», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Отмечается, что такую инициативу 20 октября одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Бесхозное жилье можно будет передавать российским гражданам, которые постоянно проживают на присоединенных территориях и лишились жилья из-за боевых действий, терактов или диверсий. Жилище можно будет вернуть гражданам, которые владели им до момента признания его бесхозным или предоставить как служебное работникам государственных и муниципальных органов, военным, полицейским, учителям и врачам. Кроме того, законопроект также закрепляет право госсобственности на имущество, которое не может принадлежать гражданам или юрлицам.

