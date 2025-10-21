Захарова поздравила Никиту Михалкова с юбилеем в своих соцсетях Фото: Роман Наумов © URA.RU

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила российского режиссера Никиту Михалкова с его юбилеем. Сделала это официальный представитель через пост в социальных сетях.

«Так и живём, глаза в глаза. С юбилеем, Никита-Свет-Сергеевич!» — написала Захарова в своем telegram-канале. Она также приложила совместную фотографию с режиссером, в котором тот смотрит на ее платье.

21 октября Никита Михалков празднует 80 лет. Он ранее отмечал, что среди молодежи он известен в первую очередь как автор программы «Бесогон ТВ», а не как режиссер культовых фильмов, таких как «Я шагаю по Москве» и «Утомленные солнцем». Михалков является обладателем премии «Оскар» и многих государственных наград, а его творческая деятельность продолжается уже более 60 лет.