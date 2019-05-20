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Пермский экс-депутат попал в колонию за хищение 200 миллионов

Ритис Бараускас
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 11:13
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Предприниматель Владимир Нелюбин во время заседания суда. Пермь, нелюбин владимир
Владимира Нелюбина взяли под стражу в зале судаФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывший совладелец «Экопромбанка» и экс-депутат законодательного собрания Пермского края Владимир Нелюбин отправлен в колонию. Его взяли под стражу в зале суда, сообщили «URA.RU» в Ленинском районном суде Перми. 20 мая служители Фемиды признали бывшего банкира виновным в мошенничестве и приговорили к шести годам и трем месяцам лишения свободы.

«Осужденный будет отбывать наказание в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда», — пояснили «URA.RU» в Ленинском районном суде Перми. Нелюбина признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Нелюбина обвиняют в хищении у «Экопромбанка» более 200 миллионов рублей. Гособвинитель просил лишить экс-банкира свободы на 10 лет. Нелюбин своей вины не признал. Скорее всего, он будет обжаловать приговор, который пока в законную силу не вступил.

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