Пермский экс-депутат попал в колонию за хищение 200 миллионов

Бывший совладелец «Экопромбанка» и экс-депутат законодательного собрания Пермского края Владимир Нелюбин отправлен в колонию. Его взяли под стражу в зале суда, сообщили «URA.RU» в Ленинском районном суде Перми. 20 мая служители Фемиды признали бывшего банкира виновным в мошенничестве и приговорили к шести годам и трем месяцам лишения свободы.
«Осужденный будет отбывать наказание в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда», — пояснили «URA.RU» в Ленинском районном суде Перми. Нелюбина признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Нелюбина обвиняют в хищении у «Экопромбанка» более 200 миллионов рублей. Гособвинитель просил лишить экс-банкира свободы на 10 лет. Нелюбин своей вины не признал. Скорее всего, он будет обжаловать приговор, который пока в законную силу не вступил.