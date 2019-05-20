Курганцы выступили против вырубки сквера ради проекта «Комфортной среды»

На месте сквера планируют сделать футбольное поле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганцы не хотят сноса сквера между улицами Гагарина и Гайдара. По программе «Комфортная городская среда» здесь должны вырубить 76 деревьев и 32 кв. м кустов, на их месте запланировано футбольное поле. Цена работ составит 7,33 млн рублей. Дискуссия о проекте разгорелась в сообществе «Курганские.ру» в соцсети «ВКонтакте».

«Не дадим закатать в асфальт еще один кусочек природы и источник свежего воздуха в городе! Пишите ваши предложения, что можно сделать, чтоб остановить безжалостную вырубку деревьев в городе», — написала дочь экс-депутата Курганской городской думы Ивана Камшилова Марина. Она прикрепила к посту гиперссылки на личные страницы врио губернатора Вадима Шумкова и главы Кургана Андрея Потапова. «И так в Восточном нет ни одного парка и сквера нормального», — согласилась Елена Курочкина. Рядом со сквером проходит железная дорога, желание администрации создать футбольное поле поблизости от нее усилило негодование горожан: «Какой футбол рядом с ЖД путями? Оставьте наш сквер в покое! Места другого не нашли?» — написала Ксения Трофимова.

С мнением пользователей соцсетей согласны и эксперты: «Между железной дорогой и жилой зоной должны быть зеленые насаждения. Деревья в этом сквере были посажены в 1970—1980-е годы, часть из них нуждается в уходе. Если на их место высадят взрослые деревья, то ничего страшного, а полная вырубка сквера ничего хорошего не принесет», — сказал в беседе с корреспондентом «URA.RU» доктор биологических наук Николай Науменко. Зеленые насаждения вдоль железной дороги, по его мнению, помогают не только поглощать шум и очищать воздух, но и защищают пути от снега.