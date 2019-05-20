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В Кургане бывший бухгалтер украла более 22 миллионов рублей

Алексей Рязанов
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 15:06
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Клипарт , кошелек, купюры, тысячные, деньги
Деньги женщина переводила своим родственникамФото: Алексей Гущин © URA.RU

Главный бухгалтер одного из крупных торговых предприятий Кургана обвиняется в краже более 22 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области.

«При проведении бухгалтерской сверки на одном из торговых предприятий, занимающихся оптовой и розничной реализацией продуктов питания, было обнаружено хищение значительной денежной суммы», — говорится на сайте ведомства. Полицейские завершили расследование, по его результатам выяснилось, что 38-летняя женщина, которая имела доступ к банковским счетам предприятия, переводила деньги на свои счета и счета родственников. Часть денег она уже потратила. Название организации, которая пострадала от ее действий, является тайной следствия.

По данным источников «URA.RU», в крупнейших курганских торговых сетях «Метрополис» и ООО «Компания Крым» хищений не происходило.

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