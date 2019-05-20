В Кургане бывший бухгалтер украла более 22 миллионов рублей

Главный бухгалтер одного из крупных торговых предприятий Кургана обвиняется в краже более 22 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области.
«При проведении бухгалтерской сверки на одном из торговых предприятий, занимающихся оптовой и розничной реализацией продуктов питания, было обнаружено хищение значительной денежной суммы», — говорится на сайте ведомства. Полицейские завершили расследование, по его результатам выяснилось, что 38-летняя женщина, которая имела доступ к банковским счетам предприятия, переводила деньги на свои счета и счета родственников. Часть денег она уже потратила. Название организации, которая пострадала от ее действий, является тайной следствия.
По данным источников «