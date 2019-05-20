Антипинский НПЗ заявил о своем банкротстве

Антипинский НПЗ готовится к банкротству Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Антипинский НПЗ подал иск в арбитражный суд Тюменской области о признании себя банкротом. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в суде.

В группе компаний «Новый поток» (куда входит АНПЗ) «URA.RU» посоветовали обратиться в Сбербанк, который с декабря 2018 года фактически управляет предприятием и является его основным кредитором. В финучреждении получить оперативный комментарий не удалось — в банк направлен запрос. В региональном арбитражном суде не ответили на звонок агентства.

Ранее «URA.RU» сообщало, что 30 апреля гендиректор завода Максим Андриасов опубликовал заявление о готовности признать свое предприятие банкротом из-за финансовых проблем. В тот же день завод прекратил переработку нефти. 17 мая руководство компании «Сибнефтегазпереработка» обратилось к Сбербанку с предложением выкупить завод и погасить долги перед кредитной организацией в течение трех лет.