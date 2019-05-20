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Мэрия Кургана начала чистку среди городских бюджетных предприятий

Станислав Достовалов
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 16:19
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Город после снегопада Курган, уборка снега, астра
МУП «АСТРА-М» будет ликвидировано до конца лета. Его задачи будет выполнять МУП «СДП»Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Оптимизация муниципальных учреждений и предприятий начинается в Кургане. В ближайшее время число организаций, подчиненных мэрии, будет сокращено. Соответствующие постановления городской администрации опубликованы на официальном сайте муниципалитета.

До 30 мая предупредят о предстоящем увольнении в связи с сокращением штата директоров МУП «АСТРА-М» Игоря Туктарева, МБУ «Городской Дом культуры им. М. Горького» Светлану Карпову и МУП «Центральный парк культуры и отдыха» (ЦПКиО) Валерия Брима. Эти руководители до конца мая должны письменно предупредить своих работников о предстоящем увольнении в связи с сокращением штата или об изменении условий трудового договора. «Обеспечить предоставление гарантий и компенсаций высвобождаемым работникам в соответствии со статьями 178-180 Трудового Кодекса Российской Федерации», — говорится в тексте постановлений администрации города

Реорганизация муниципальных предприятий должна завершиться до 30 августа. МУП «АСТРА-М», которое отвечает за наведение порядка на городских тротуарах, в парках, скверах и других местах отдыха, будет присоединено к МУП «Специализированное дорожное предприятие», отвечающему за содержание, строительство и ремонт автодорог. Дом культуры имени Горького и ЦПКиО войдут в состав МБУ «Городской Дом народного творчества», который находится в ведении департамента соцполитики администрации Кургана. В пресс-службе мэрии пообещали прокомментировать оптимизацию муниципальных учреждений позже.

Ранее «URA.RU» сообщало, что оптимизация проходит и в органах власти Курганской области. Помимо сокращения чиновников, проводится централизация госзакупок, экономия от которой может составить более 80 млн рублей бюджетных средств. Эти деньги планируется направить на нужды детских социальных учреждений.

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