На Урале новый главный борец с коррупцией сменил арестованного коллегу

Назначен новый начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу. Об этом сообщил информированный источник.
«УЭБиПК возглавил подполковник Сергей Ползунов. До него должность занимал майор Эдуард Воронин, который сейчас арестован», — сообщил источник. В ГУ МВД по Свердловской области кадровое назначение не комментируют.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Воронин был арестован по делу бывшего замначальника ГУ МВД по Свердловской области, генерал-майора полиции Владимира Романюка. Генерал признался, что получил 1,3 млн рублей взятки от армянской диаспоры. Воронин по приказу генерала вернул диаспоре арестованные игровые автоматы. Также Воронина обвиняют в получении взятки, охотничьего карабина «Блэйзер Р-93» стоимостью 700 тысяч рублей, и в крышевании подпольной торговли контрафактным алкоголем представителями азербайджанской диаспоры. Еще одним фигурантом по делу проходит адвокат Николай Фуфаев. Воронин был уволен по представлению прокурора в апреле 2019 года.