На Урале новый главный борец с коррупцией сменил арестованного коллегу

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 17:35
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Судебное заседание по делу начальника ОЭБиПК УВД города Екатеринбурга Эдуарда Воронина. Екатеринбург, решетка, воронин эдуард
Пока Воронин сидит в СИЗО, ему нашли заменуФото: Анна Майорова © URA.RU
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Назначен новый начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу. Об этом сообщил информированный источник.

«УЭБиПК возглавил подполковник Сергей Ползунов. До него должность занимал майор Эдуард Воронин, который сейчас арестован», — сообщил источник. В ГУ МВД по Свердловской области кадровое назначение не комментируют.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Воронин был арестован по делу бывшего замначальника ГУ МВД по Свердловской области, генерал-майора полиции Владимира Романюка. Генерал признался, что получил 1,3 млн рублей взятки от армянской диаспоры. Воронин по приказу генерала вернул диаспоре арестованные игровые автоматы. Также Воронина обвиняют в получении взятки, охотничьего карабина «Блэйзер Р-93» стоимостью 700 тысяч рублей, и в крышевании подпольной торговли контрафактным алкоголем представителями азербайджанской диаспоры. Еще одним фигурантом по делу проходит адвокат Николай Фуфаев. Воронин был уволен по представлению прокурора в апреле 2019 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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