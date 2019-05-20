На Урале кандидаты идут на выборы, чтобы снять с себя полномочия после первого заседания

На восемь вакантных мандатов в земском собрании Косинского муниципального района (Пермский край) претендуют безработные кандидаты от ЛДПР, проживающие в Перми и Пермском районе. Сразу после выборов они сложат свои полномочия, заявили «URA.RU» эксперты.
«Мы же понимаем, для чего там избираются люди. Для того, чтобы принять решение об объединении в муниципальный округ. Поэтому от них будет требоваться одно: когда они выберутся, они должны будут сложить полномочия», — пояснил «URA.RU» руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Пермского края Олег Постников. По его словам, законом не запрещено выбирать безработных кандидатов и проживающих на других территориях.
«Единая Россия» также выдвинула восемь кандидатов, среди которых медики, преподаватели и пенсионеры, проживающие в Косинском районе. Также для участия в выборах зарегистрирован один кандидат от «Справедливой России» и девять самовыдвиженцев, среди которых есть единоросс и член ЛДПР.
«Шансов избраться нет ни у одного кандидата от ЛДПР, это все „номинальщики“. У самовыдвиженцев шансов тоже практически нет. Они призваны создать иллюзию конкуренции на выборах», — сообщил «URA.RU» политтехнолог Дмитрий Логинов.
Планируется, что сразу после проведения 16 июня довыборов в Косинском районе, уже 17—18 июня соберется земское собрание и примет решение о преобразовании территории в единый округ. После начала процедуры преобразования вновь сформированный представительный орган будет распущен, а в округе пройдут новые выборы уже в сентябре.
Довыборы в Косе избирком объявили в связи со сложением полномочий восемью депутатами земского собрания. Процедура выдвижения и регистрации закончилась в выходные. До выборов допущено 26 кандидатов по четырем округам.