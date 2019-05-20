В ХМАО силовики готовят уголовные дела против пяти застройщиков

Стройки в Сургуте под особым контролем. Силовики уже ведут проверку Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Сургуте силовые органы ведут проверки в отношении пяти строительных компаний, которые не успевают вовремя построить жилые дома. Об этом стало известно во время специального совещания в мэрии города.

На совещание в администрацию позвали руководителей силовых ведомств и застройщиков. По словам мэра Вадима Шувалова, в городе есть проблемы с жилыми стройками компаний «Северстрой», «Салаир», «Новострой», «Востокстройкапитал», «ДЭП». Градоначальник обратился к руководителям силовых структур с просьбой вмешаться и дать оценку действиям не только застройщиков, но и банков. «Предлагаю разработать мероприятия, которые позволят защитить права дольщиков», — отметил Шувалов. Представители силовых органов ответили, что в их адрес уже начали поступать заявления от дольщиков. Сейчас сотрудники полиции ведут проверку, итогом которой могут стать уголовные дела в отношении строителей.

Вадим Шувалов также рассказал, что лично встречался с руководителями банков, а дорожная карта для окончания строительства проблемных домов была разработана еще в апреле. «Сотрудники администрации еженедельно мониторят стройплощадки и проверяют, как выполняются дорожные карты. Мной принято решение о создании рабочей группы, в которую будут входить представители дольщиков от каждого из проблемных домов. Будем рассматривать и максимально оперативно решать социальные проблемы этой категории сургутян», — заявил мэр Вадим Шувалов.

Ранее дольщики провели несколько акций протеста у городской администрации. Один из застройщиков, Андрей Копайгора (компания «ДЭП»), пообещал компенсировать свои дольщикам по 450 тыс. рублей за срыв сроков строительства. На ситуацию также обратила внимание губернатор Наталья Комарова. Она анонсировала в своем аккаунте в Instagram встречу с дольщиками.