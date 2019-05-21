Маршенкулова занимается активным продвижением собственной книги Фото: Reebok Russia, Instagram

Книга блогерки-феминистки, уроженки Ямала Залины Маршенкуловой «Женская власть» выйдет дополнительным тиражом. Издательство АСТ, с которым у нее заключен договор, уже подготовило соответствующие документы. Об этом «URA.RU» сообщила старший редактор направления «постпубликация и диджитал» издательства Нина Ильина.

«Мы продали первый тираж. На складе издательства уже ничего не осталось. Для книги про феминизм — это очень хорошо. Понятно, что тема популярная, но довольно сложная», — сообщила Ильина. Она также уточнила, что сама Маршенкулова ждет дополнительный тираж и активно продвигает книгу.

В беседе с журналистом «URA.RU» Ильина отметила, что главным отличием именно этой книги стало то, что Маршенкулова оставляет больше пространства для мужчин. «У Залины много подписчиков-мужчин в telegram-канале. И на презентацию ее книги пришло много представителей мужского пола. Никакого негатива с их стороны не было, наоборот, они благодарили ее, подписывали книги и фотографировались», — добавила Ильина.

Получить комментарий от самой Маршенкуловой корреспонденту «URA.RU» не удалось.

В начале февраля спортивный бренд Reebok провел рекламную кампанию, в которой использовалась серия снимков с феминистскими слоганами. В частности, Маршенкулова была сфотографирована на фоне лозунга «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо». Реакция пользователей соцсетей на постеры была неоднозначной.