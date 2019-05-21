Единороссы придумали, как привлечь курганцев на избирательные участки и избежать провала

«Единая Россия» подготовила сувенирную продукцию для всех проголосовавших на праймериз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Все курганцы, которые придут на избирательные участки 26 мая и примут участие в праймериз «Единой России», получат памятные подарки. Об этом «URA.RU» сообщил секретарь регионального отделения партии Евгений Кафеев. Собеседники агентства предположили, что так единороссы намерены привлечь избирателей на участки для голосования.

«Подготовили подарки для участников предварительного голосования. Это браслеты, магниты и другая сувенирная продукция», — рассказал Кафеев. Источники «URA.RU», знакомые с ситуацией, считают, что курганские единороссы таким образом хотят привлечь внимание к своим внутрипартийным выборам. «Курганцы и так не проявляют большого интереса к праймериз, а майский выходной многие из них предпочтут провести на даче или на природе», — предположили они.

Вместе с тем, за неделю до голосования стало сокращаться число кандидатов. Решением оргкомитета по проведению предварительного голосования борьбу за выдвижение в городскую думу от «Единой России» прекратили три человека, сообщил «URA.RU» руководитель регионального исполкома партии Родион Вяткин. Александр Косоротов (округ №3) и Наталья Азовцева (округ №7) исключены из предвыборной гонки, так как не приняли участие хотя бы в двух дебатах — это обязательное условие при проведении праймериз. Анатолий Тарасенко (округ №9) самостоятельно принял решение снять свою кандидатуру. Продолжают борьбу 95 кандидатов.

Сентябрьские выборы в Кургане впервые пройдут по смешанной системе. Город поделили не на 25 округов, как раньше, а на 13. Ранее «URA.RU» сообщало, что рейтинг «Единой России» по состоянию на начало года составлял всего 43%. Однако и эту цифру некоторые эксперты называли «оптимистичной», сомневаясь в ее реальности.