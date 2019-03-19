В Кургане засекретили рейтинг губернатора Шумкова. Но только не от нас

Рейтинг Вадима Шумкова продолжает расти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

статья из сюжета Выборы губернатора Курганской области-2019

Фонд общественного мнения провел замеры настроений жителей Курганской области. Согласно исследованию, зауральцы по-прежнему принимают нового главу региона Вадима Шумкова на «ура», а вот рейтинг «Единой России» оставляет желать лучшего. И эта разница еще скажется на выборах в сентябре 2019 года, уверены наблюдатели.

По данным информированных источников, близких к региональному правительству, последние замеры показали, что рейтинг доверия Вадиму Шумкову поднялся выше 70%. При этом оглашать эти данные не спешат. «Сложно сохранить рейтинг таким высоким до момента выборов, поскольку период очарования может закончиться, а реальные сдвиги в такой короткий промежуток продемонстрировать непросто. Кроме того, постоянное озвучивание высокого рейтинга создает риск низкой явки, когда сторонники решат, что Шумков итак победил, и, по-прежнему поддерживая его, просто прогуляют выборы», — прокомментировали источник, пожелавший остаться неназванным.

Вадим Шумков не спешит примыкать к «Единой России» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Также он отметил, что вызывают тревогу негативные ожидания зауральцев. «Жители области без оптимизма смотрят в будущее, возможно, тут больше играет роль общероссийская тенденция, но пока перелома не видно», — проговорил инсайдер.

При этом рейтинг «Единой России» оказался едва ли не в два раза ниже, чем у Шумкова и составляет, по данным инсайдеров, 43%. Социолог Сергей Ширяев назвал эту цифру «оптимистичной» и усомнился в ее реальности. Однако руководитель регионального отделения партии Евгений Кафеев заверил «URA.RU», что ситуация стабильная, и рейтинг ЕР в Заурелье в последнее время растет.

В то же время Кафеев признал, что до сих пор неизвестно, будет ли Шумков выдвигаться от партии или пойдет на выборы самовыдвиженцем (в Курганской области изменили выборное законодательство, чтобы предоставить такое право кандидатам в губернаторы). Социолог Сергей Ширяев уверен, что самовыдвижение Шумкова негативно скажется на результате «Единой России» на выборах в городскую думу Кургана, которые пройдут в один день с губернаторскими. «У Шумкова сейчас рейтинг очень высокий, „Единая Россия“ из-за того, что он не будет иметь к ней отношения, растеряет очки. Рейтинг партии необходим, потому что сейчас половина депутатов гордумы будет избираться по спискам», — однозначно выразил он свое мнение.

«Ямальские политтехнологи, которые ведут Шумкова, однозначно дали понять, что не хотят заниматься городскими выборами», — сообщил источник, близкий к правительству. При этом, по данным инсайдеров, в Москве единороссам дали трудновыполнимую в текущей ситуации установку взять 19 мандатов из 26.

В Кургане живет более трети избирателей всей области Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В то же время политолог Константин Костин не увидел больших угроз для партии в том, что врио губернатора Зауралья пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца. «Я не считаю, что выдвижение губернаторов самовыдвиженцем играет большое электоральное значение. Избиратель, когда делает выбор, вряд ли вспоминает, от какой партии выдвигался губернатор», — высказал мнение Костин. В то же время он отметил, что это может иметь значение для выстраивания отношений с местными элитами после выборов.

«Чтобы результат улучшить партии, сильные губернаторы возглавляют список, это серьезное подспорье», — оценил другую сторону вопроса Константин Костин. В то же время политолог отметил, что эта схема вряд ли должна распространяться на глав, которые впервые избираются на свои посты. «Это должны быть люди, у которых устойчивый рейтинг и группа поддержки», — резюмировал эксперт.