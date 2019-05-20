Бельгийский телеканал Een опубликовал юмористический ролик, в котором номера участников конкурса «Евровидение-2019» сопровождаются не музыкой и песнями, а различными звуками. Во время выступления россиянина Сергея Лазарева слышен скрип пальцев по мокрому стеклу.
«Журналисты решили пофантазировать над тем, как мероприятие могло бы выглядеть без музыки», — пишет
Финал «Евровидения» состоялся в ночь на 19 мая. За победу боролись участники из 26 стран. Сергей Лазарев, исполнивший песню «Scream», занял третье место, а победу одержал певец из Голландии Дункан Лоуренс.