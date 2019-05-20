20 мая 2019

Бельгийский канал показал выступление Лазарева на «Евровидении» без звука. Был слышен скрип пальцев. ВИДЕО

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 21:03
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Журналисты представили, как выглядело бы выступление Сергея Лазарева без музыкиФото: Сергей Лазарев, Instagram
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Лазарев едет на "Евровидение-2019"

Бельгийский телеканал Een опубликовал юмористический ролик, в котором номера участников конкурса «Евровидение-2019» сопровождаются не музыкой и песнями, а различными звуками. Во время выступления россиянина Сергея Лазарева слышен скрип пальцев по мокрому стеклу.

«Журналисты решили пофантазировать над тем, как мероприятие могло бы выглядеть без музыки», — пишет News.ru. Все выступления музыкантов в ролике происходят в абсолютной тишине, слышны только звуки, которые они «издают», например, топот ног или движение декораций.

Финал «Евровидения» состоялся в ночь на 19 мая. За победу боролись участники из 26 стран. Сергей Лазарев, исполнивший песню «Scream», занял третье место, а победу одержал певец из Голландии Дункан Лоуренс.

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