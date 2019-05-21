Украина выдала снимки из архива Холокоста за депортацию крымских татар

Посольство Украины в США проиллюстрировало депортацию крымских татар во время Великой Отечественной войны снимком, сделанным в польском гетто. Об этом рассказали в российском посольстве в Америке.
«„Депортация крымских татар 1944 года“ — это фотография евреев из Лодзинского гетто», — сообщили представители дипмиссии на официальной странице в Twitter. Также дипломаты отметили, что данный снимок хранится в архиве вашингтонского Музея памяти жертв Холокоста.
В посольстве предоставили доказательство — фотографию статьи из электронной энциклопедии американского музея. В подписи к снимку, которым воспользовались украинские дипломаты, сказано: «Евреев из Лодзинского гетто сажают в грузовые поезда для депортации в лагерь смерти Хелмно». Снимок сделан в период с 1942 по 1944 год.
18 мая на Украине и в Крыму почтили память жертв сталинских репрессий, уточняет «Национальная служба новостей». 75 лет назад татар начали насильственно выселяли в Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и другие регионы РСФСР. В 2015 году Украина признала депортацию татар геноцидом крымскотатарского народа.