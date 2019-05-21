В Курганской области отремонтируют в три раза больше дорог, чем в прошлом году

Вадим Шумков поделился планами дорожного ремонта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В 2019 году в Курганской области запланирован ремонт 172 км региональных и 170 км муниципальных дорог. На сайте госзакупок суммарная стоимость лотов по выполнению ремонтных работ составляет 2,46 млрд рублей. Подробный план работ разместил на своей странице во «ВКонтакте» врио губернатора региона Вадим Шумков.

«В этом году объем ремонтных работ по региону практически в три раза выше, чем в предыдущем», — отметил Шумков. В Кургане отремонтируют 37,4 км дорог и начнут реконструкцию моста ЖБИ, в Шадринске обновят 14 км дорожного полотна. Самые объемные работы по ремонту региональных дорог пройдут на трассе Курган — Екатеринбург, где капитальному ремонту подлежат 77 км покрытия.

Большую часть денег на ремонт — 1,7 млрд рублей — Курганская область получила из федерального бюджета, об этом в декабре писал глава региона на своей странице во «ВКонтакте».