«Победа» отменила прямые рейсы из Перми в Анталию

Пермские турагенты поддерживают чартерные рейсы в Турцию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Победа» отменила прямые регулярные рейсы в турецкую Анталию. Данные о перелетах исчезли из расписания международного аэропорта Пермь, но региональных турагентов это только обрадовало.

«Это же замечательно, что отменили! Пусть покупают пакетные туры и летают чартерами и через туроператоров», — пояснил «URA.RU» представитель одного из крупнейших турагентств Перми Дмитрий. «Я вообще всегда отговаривала туристов от приобретения билетов у „Победы“ и перенаправляла исключительно на чартерные рейсы. Мне невыгодно работать с регулярными рейсами», — рассказала владелица турагентства Инна. По мнению менеджеров, прямые регулярные рейсы в условиях низкого спроса на зарубежный турпродукт только снижает рентабельность ведения бизнеса, который сейчас переживает не лучшие времена.

В авиакомпании «URA.RU» подтвердили, что расписание скорректировано с учетом спроса клиентов. «Рейсы в Анталию из Перми выполняться не будут, но полетная программа „Победы“ расширена: частота полетов из Перми увеличена в два раза (с 7 до 14 рейсов в неделю по сравнению с прошлым годом), полеты в Сочи по многочисленным просьбам наших клиентов стали ежедневными, также будет выполняться рейс в Батуми 3 раза в неделю и в Анапу 4 раза в неделю», — сообщила пресс-секретарь авиакомпании «Победа» Елена Селиванова. Она отметила, что всем клиентам, которые забронировали билеты из Перми в Анталию, будет предложен перелет другой авиакомпанией или возврат средств.