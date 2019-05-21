В горах на Урале пропала 14-летняя школьница

На севере Свердловской области в горах пропала 14-летняя девочка. Ребенка уже около суток нет дома.
«Оставила записку, что ушла в район Конжаковского Камня», — сообщили корреспонденту «URA.RU» в поисковом отряде «Сокол». По их данным, девочка ушла из дома 20 мая, взяв с собой самокат.
На место, где могла пропасть девочка, выдвинулись сотрудники МЧС, полицейские и активисты «Сокола», которые специализируются на поисках детей. В межмуниципальном Краснотурьинском отделе МВД «URA.RU» сообщили, что родители не знали о том, что дочь ушла из дома. В этом месяце школьнице должно исполниться 15 лет.
В районе Конжака сегодня холодно, днем температура не поднималась выше +3 градусов, а ночью падала ниже нуля. Поиски ребенка осложняет мокрый снег с дождем.