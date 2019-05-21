20 мая 2019

В горах на Урале пропала 14-летняя школьница

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
21 мая 2019 в 12:28
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Конжаковский марафон 2018, камни, конжак
На Конжаковский Камень 14-летняя девочка ушла в одиночествеФото: Андрей Гусельников © URA.RU

На севере Свердловской области в горах пропала 14-летняя девочка. Ребенка уже около суток нет дома.

«Оставила записку, что ушла в район Конжаковского Камня», — сообщили корреспонденту «URA.RU» в поисковом отряде «Сокол». По их данным, девочка ушла из дома 20 мая, взяв с собой самокат.

На место, где могла пропасть девочка, выдвинулись сотрудники МЧС, полицейские и активисты «Сокола», которые специализируются на поисках детей. В межмуниципальном Краснотурьинском отделе МВД «URA.RU» сообщили, что родители не знали о том, что дочь ушла из дома. В этом месяце школьнице должно исполниться 15 лет.

В районе Конжака сегодня холодно, днем температура не поднималась выше +3 градусов, а ночью падала ниже нуля. Поиски ребенка осложняет мокрый снег с дождем.

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