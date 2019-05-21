В Зауралье применят технологию с последних выборов президента России

8 сентября зауральцы проголосуют не только за кандидатов, но и за проекты благоустройства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Курганской области на выборах губернатора 8 сентября смогут проголосовать не только за одного из кандидатов, но и за первоочередные проекты благоустройства. Подобная практика уже применялась в регионе во время выборов президента России в 2018 году, сообщил на пресс-конференции председатель общественной палаты Зауралья Михаил Белоусов.

«Сегодня мы объявляем о старте проекта „Инициативный бюджет“», — заявил общественник. Проект охватит все районы области, а также в города Курган и Шадринск. «В будущем не исключено расширение, но в текущих условиях решено начать с наиболее крупных населенных пунктов», — добавил Белоусов.

«Инициативный бюджет» включает три этапа. На первом общественная палата проведет серию круглых столов и опросов. По всем озвученным на этом этапе предложениям администрации муниципалитетов организуют интернет-опросы жителей. Проекты-финалисты выйдут в третий этап — голосование 8 сентября в помещениях, прилегающих к избирательным участкам. «Сразу оговорюсь, что опрос проводится в день выборов исключительно для удобства жителей. Во время предвыборной кампании проще всего донести до власти желание и мнение жителей, а 8 сентября легче всего собрать людей», — пояснил Белоусов.

Михаил Белоусов (слева) и Анатолий Воробьев раскрыли детали нового предвыборного проекта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С инициативой запустить проект «Инициативный бюджет» выступал врио губернатора Курганской области Вадим Шумков. Его заместитель, директор департамента строительства Анатолий Воробьев отметил, что позиция правительство и лично Шумкова — максимальная открытость и учет мнений жителей. «Кому, как не им, лучше всего знать, какую общественную территорию благоустроить и как это лучше сделать», — пояснил Воробьев. Он добавил, что адресный перечень территорий благоустройства уже утвержден до 2024 года, но в него могут внести изменения с учетом мнения жителей области.

Ранее «URA.RU» сообщало, что на выборах президента России в марте 2018 года в Зауралье проводилось голосование за территории, которые необходимо благоустроить по программе «Городская среда». Оно вызвало большой интерес среди курганцев, которые устроили на избирательных участках бурные обсуждения, а в местах для голосования даже образовались очереди.