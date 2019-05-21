В подделке документов свердловского заксобрания разберутся прокуратура и полиция

Александр Ладыгин предложил коллегам поступить «справедливо» — по закону джунглей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Законодательное собрание Свердловской области обратится в прокуратуру и полицию с просьбой проверить законность действий помощника депутата-коммуниста Александра Ладыгина — Бориса Идиатулина. Решение об этом было принято на очередном, 33-м заседании заксобрания.

«Предложить председателю ЗССО Людмиле Бабушкиной обратиться в прокуратуру и ГУ МВД РФ по Свердловской области по вопросу привлечения к установленной законом ответственности помощника депутата ЗССО Александра Ладыгина — Бориса Идиатулина, осуществляющего деятельность на общественных началах, по факту превышения им полномочий и изготовления бланка, не предусмотренного перечнем официальных бланков ЗССО, утвержденных инструкцией по работе с документами», — это решение мандатной комиссии было вынесено сегодня на публичное голосование, несмотря на просьбы коммунистов сделать обсуждение закрытым.

Инцидент с участием помощника депутата Ладыгина был опубличен 16 мая. В нарушение принятого порядка, не уведомляя аппарат областного парламента, Идиатулин направил жалобу в Организацию Объединенных Наций и Всемирную организацию здравоохранения, сообщив об опасности разработки в Свердловской области асбеста и хризолита для экологии и здоровья местных жителей. Из ООН и ВОЗ письмо было перенаправлено в правительство России, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова переадресовала его свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву.

Мандатная комиссия, которой поручили разобраться в инциденте, подтвердила, что Идиатулин ввел в заблуждение международные организации, напечатав письмо с выражением личного мнения на собственноручно изготовленном бланке.

«Я освободил Бориса Рифовича от обязанностей помощника и передал все документы в мандатную комиссию. За одно преступление наказывают один раз — так учит закон джунглей. Борис Рифович уже понес свое заслуженное наказание один раз. Но мы продолжаем пинать дохлую лошадь, и я хочу сказать тем, кто переживает за престиж заксобрания, что вы видите чужие грехи перед глазами, а свои оставляете за спиной», — высказался уже на сегодняшнем заседании в защиту помощника депутат Ладыгин.

«Классно», — резюмировала выступление коллеги Бабушкина. Решение об обращении в правоохранительные органы поддержали 30 из 35 присутствовавших депутатов, 2 проголосовали против, еще трое воздержались.