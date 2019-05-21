20 мая 2019

Первый объект саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске зарос сорняками. ФОТО

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
21 мая 2019 в 20:46
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День России. Челябинск, дубровский борис
Два года назад экс-губернатор Дубровский обещал превратить это место в «гордость Южного Урала»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС

Символический сад ШОС и БРИКС в Челябинске, открытый экс-губернатором Борисом Дубровским, зарос сорняками. Пространство на площади Ярославского перед оперным театром, которое экс-глава региона обещал сделать «гордостью Южного Урала», практически полностью покрыто одуванчиками. Вскоре они дадут семена, что еще более усугубит ситуацию.

Сад ШОС и БРИКС заложили в 2017 году в рамках подготовки к саммитам этих стран, которые должны пройти в столице Южного Урала в 2020 году. На это событие пригласили гостей и дипломатов из Узбекистана, Таджикистана, Китайской Народной Республики, Бразилии, Киргизии, Казахстана, Пакистана, Индии и ЮАР. Одно из деревьев высадил лично губернатор Борис Дубровский.

В 2018 году на состояние зеленых насаждений в Челябинске обратил внимание полпред президента в УрФО Николай Цуканов. «Я проехал через весь город — трава не кошена!» — оценил он вид областной столицы. Возглавлявший тогда город Евгений Тефтелев устроил такой разнос подчиненным, что муниципальные подрядчики вместе с травой начали косить и ухоженные клумбы.

Площадь Ярославского. Сквер ШОС и БРИКС. Челябинск
Так выглядит сегодня первый объект саммитов в Челябинске
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
День России. Челябинск
Каждый из кленов был посвящен одной из стран — участниц саммитов
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Площадь Ярославского. Сквер ШОС и БРИКС. Челябинск
Сейчас таблички с названиями перекосились
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Площадь Ярославского. Сквер ШОС и БРИКС. Челябинск
Несостоявшаяся гордость Челябинской области желта от одуванчиков
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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