Два года назад экс-губернатор Дубровский обещал превратить это место в «гордость Южного Урала» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС

Символический сад ШОС и БРИКС в Челябинске, открытый экс-губернатором Борисом Дубровским, зарос сорняками. Пространство на площади Ярославского перед оперным театром, которое экс-глава региона обещал сделать «гордостью Южного Урала», практически полностью покрыто одуванчиками. Вскоре они дадут семена, что еще более усугубит ситуацию.

Сад ШОС и БРИКС заложили в 2017 году в рамках подготовки к саммитам этих стран, которые должны пройти в столице Южного Урала в 2020 году. На это событие пригласили гостей и дипломатов из Узбекистана, Таджикистана, Китайской Народной Республики, Бразилии, Киргизии, Казахстана, Пакистана, Индии и ЮАР. Одно из деревьев высадил лично губернатор Борис Дубровский.

В 2018 году на состояние зеленых насаждений в Челябинске обратил внимание полпред президента в УрФО Николай Цуканов. «Я проехал через весь город — трава не кошена!» — оценил он вид областной столицы. Возглавлявший тогда город Евгений Тефтелев устроил такой разнос подчиненным, что муниципальные подрядчики вместе с травой начали косить и ухоженные клумбы.

Так выглядит сегодня первый объект саммитов в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Каждый из кленов был посвящен одной из стран — участниц саммитов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сейчас таблички с названиями перекосились Фото: Вадим Ахметов © URA.RU