Челябинцам рассказали, до чего может довести бесконечное зависание на маркетплейсах
Постоянно выбирая товары в интернете, можно заработать недосып и раздражительность
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Чрезмерное использование онлайн-магазинов влияет на психическое здоровье. И хотя медицинского диагноза «зависимость от маркетплейсов» не существует, бесконечное пролистывание товарных лент может приводить к раздражительности, недосыпу и рассеянности. Об этом рассказала врач-психиатр районной больницы села Октябрьское Челябинской области Светлана Король.
«Бесконечные ленты со скидками и „только сегодня“ созданы, чтобы нас не отпускать. Листаешь, и мозг уже в этой воронке: „А вдруг что-то выгодное пропущу?“. И здравствуй, тревога: „Зачем купил? Не лишнее ли потратил?“ Такой стресс здорово бьет по настроению и нервам», — цитируют слова врача telegram-канал «Минздравствуйте».
Врач отметила, что многие пользователи проводят на маркетплейсах время, предназначенное для сна, выбирая товары до глубокой ночи. Недосып становится причиной раздражительности, усталости и снижения концентрации внимания. Специалист рекомендовал отключать уведомления от онлайн-магазинов и перед каждой покупкой задавать себе вопрос о реальной необходимости конкретного приобретения.
Как сообщало URA.RU ранее, рост популярности маркетплейсов в России сопровождается изменением потребительского поведения. Если ранее исследования показывали, что импульсивные покупки во время распродаж совершали большинство россиян, то в последние годы наблюдается развитие культуры осознанного потребления, особенно среди молодежи 18-25 лет, которая планомерно готовится к крупным акциям.
