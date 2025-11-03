Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Челябинцам рассказали, до чего может довести бесконечное зависание на маркетплейсах

Психиатр Король: онлайн-шопинг приводит к недосыпу и раздражительности
03 ноября 2025 в 11:52
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Постоянно выбирая товары в интернете, можно заработать недосып и раздражительность

Постоянно выбирая товары в интернете, можно заработать недосып и раздражительность

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чрезмерное использование онлайн-магазинов влияет на психическое здоровье. И хотя медицинского диагноза «зависимость от маркетплейсов» не существует, бесконечное пролистывание товарных лент может приводить к раздражительности, недосыпу и рассеянности. Об этом рассказала врач-психиатр районной больницы села Октябрьское Челябинской области Светлана Король.

«Бесконечные ленты со скидками и „только сегодня“ созданы, чтобы нас не отпускать. Листаешь, и мозг уже в этой воронке: „А вдруг что-то выгодное пропущу?“. И здравствуй, тревога: „Зачем купил? Не лишнее ли потратил?“ Такой стресс здорово бьет по настроению и нервам», — цитируют слова врача telegram-канал «Минздравствуйте». 

Врач отметила, что многие пользователи проводят на маркетплейсах время, предназначенное для сна, выбирая товары до глубокой ночи. Недосып становится причиной раздражительности, усталости и снижения концентрации внимания. Специалист рекомендовал отключать уведомления от онлайн-магазинов и перед каждой покупкой задавать себе вопрос о реальной необходимости конкретного приобретения.

Продолжение после рекламы

Как сообщало URA.RU ранее, рост популярности маркетплейсов в России сопровождается изменением потребительского поведения. Если ранее исследования показывали, что импульсивные покупки во время распродаж совершали большинство россиян, то в последние годы наблюдается развитие культуры осознанного потребления, особенно среди молодежи 18-25 лет, которая планомерно готовится к крупным акциям.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал