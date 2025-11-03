Челябинцам рассказали, до чего может довести бесконечное зависание на маркетплейсах

Постоянно выбирая товары в интернете, можно заработать недосып и раздражительность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чрезмерное использование онлайн-магазинов влияет на психическое здоровье. И хотя медицинского диагноза «зависимость от маркетплейсов» не существует, бесконечное пролистывание товарных лент может приводить к раздражительности, недосыпу и рассеянности. Об этом рассказала врач-психиатр районной больницы села Октябрьское Челябинской области Светлана Король.

«Бесконечные ленты со скидками и „только сегодня“ созданы, чтобы нас не отпускать. Листаешь, и мозг уже в этой воронке: „А вдруг что-то выгодное пропущу?“. И здравствуй, тревога: „Зачем купил? Не лишнее ли потратил?“ Такой стресс здорово бьет по настроению и нервам», — цитируют слова врача telegram-канал «Минздравствуйте».

Врач отметила, что многие пользователи проводят на маркетплейсах время, предназначенное для сна, выбирая товары до глубокой ночи. Недосып становится причиной раздражительности, усталости и снижения концентрации внимания. Специалист рекомендовал отключать уведомления от онлайн-магазинов и перед каждой покупкой задавать себе вопрос о реальной необходимости конкретного приобретения.

