Мошенников, оставивших без миллиона рублей челябинскую пенсионерку, поймали в Татарстане

Мужчин, обманувших женщину из Магнитогорска, удалось задержать в другом регионе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полицейские Челябинской области совместно с коллегами из Татарстана задержали двух жителей Хабаровского края, причастных к хищению более миллиона рублей у 74-летней пенсионерки из Магнитогорска. Злоумышленники действовали по заданию интернет-кураторов и выманили деньги под видом инкассации. Об этом рассказали в региональном правоохранительном главке.

«Один из мужчин забрал у пожилой женщины сверток с купюрами и спрятал в условленном месте. В дальнейшем его сообщник вытащил деньги из тайника и перевел их на подконтрольные мошенниками счета, оставив себе определенный процент. Молодые участники аферы были задержаны в Республике Татарстан», — говорится в сообщении.

Выяснилось, что злоумышленники в телефонном разговоре убедили 74-летнюю женщину передать деньги якобы для инкассации. А после прохождения всех процедур пообещали их вернуть.

Продолжение после рекламы

По заявлению потерпевшей было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Курьеры ранее не были знакомы, но действовали сообща по указке кураторов, которые давали указания дистанционно через интернет. Расследование продолжается.