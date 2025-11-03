Челябинские педагоги русского языка уехали в Сенегал

Челябинцы будут знакомить дакарских студентов и преподавателей с русской культурой и литературой Фото: Илья Московец © URA.RU

Преподаватели Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ) приняли участие в форуме «Хочу узнать мир» в Сенегале. Мероприятие состоялось в здании Лектория иннопрактики на территории Дакарского университета и было направлено на демонстрацию возможностей российского образования в Африке, а также популяризацию русского языка и культуры. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.

«На мероприятии челябинские преподаватели представили Челябинскую область и вузы региона. От африканской стороны выступили президент ассоциации преподавателей русского языка Сенегала Амаде Сега Диоп и президент русского клуба Дакарского университета Анту Туре», — говорится в сообщении.

В понедельник, 3 ноября, началась реализация четырех образовательных программ русского языка в лицеях Сенегала. Университет в течение двух лет работает с африканским континентом, выстроив контакты с высшими учебными заведениями и школами не только в Сенегале, но и в Мали, Буркина-Фасо. В перспективе челябинских преподавателей — Эритрея.

Педагоги ЮУрГГПУ рассказали о работе Центров открытого образования в Африке и проекте «Российский учитель за рубежом». В рамках форума в челябинском педуниверситете также открылась фотовыставка «Страницы дружбы: Россия и Африка в фотографиях». Кроме того, на 5 ноября запланировано открытие Центра образования на русском языке и обучения русскому языку ЮУрГГПУ в городе Уагадугу в Буркина-Фасо.