Источники утверждают, что увольнение юриста парализовало работу аппарата губернатора ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководитель правового управления при аппарате губернатора ХМАО Алексей Сидоркин, который лично представлял в суде интересы югорского правительства, а также отвечал за подготовку всех нормативных актов, покинул свой пост. Об этом 21 мая «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника, отставка Сидоркина сильно подкосила работу аппарата. Основная задача, поставленная правительством, — найти срочную замену чиновнику. «Сам аппарат обезглавлен после ухода вице-губернатора Ольги Белоножкиной. Теперь и начальника правового управления нет. Если так дальше пойдет, то аппарат будет парализован», — резюмирует инсайдер.

В департаменте общественных и внешних связей Югры, также подтвердили информацию об отставке чиновника. «Алексей Сидоркин принял решение оставить данный пост с 14 мая в связи с планируемой сменой места жительства. 21 мая будет объявлен конкурс в кадровый резерв аппарата губернатора Югры, в том числе на должность начальника правового управления», — говорится в сообщении депсвязей.