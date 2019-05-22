Украинский министр, призывавшая лечить рак смехом, потребовала выгнать Россию из Совбеза ООН

Ульяна Супрун считает, что западные организации должны отказаться от российских денег Фото: стоп-кадр эфира телеканала NewsOne

Совету Безопасности ООН нужно исключить Россию из своего состава, чтобы не стать «заложником Кремля». Об этом во время выступления на Всемирной ассамблее здравоохранения заявила исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун.

«Страны-члены Всемирной организации здравоохранения и другие международные организации должны сказать „нет“ российским деньгам, иначе вы рискуете стать заложниками Кремля. Вы рискуете вознаградить поведение, аннулирующее преимущества, которые общество получает от мира и процветания», — цитирует Супрун портал «Укринформ».

Также Ульяна Супрун призвала ООН ужесточить санкции против России, поскольку ее власти открыто вмешиваются в политику других государств, уточняет RT. «Независимость Украины принадлежит людям Украины, и ее судьба будет решаться украинцами, а не столицами других государств», — заключила глава украинского Минздрава.

Супрун известна своими неоднозначными советами, в том числе о том, как бороться с серьезными заболеваниями. С онкологией, по ее мнению, поможет справиться смех. Также Супрун рекомендовала голодным украинцам есть красную икру вместо черной. В феврале Окружной административный суд Киева отстранил Супрун от работы из-за того, что она занимала свой пост «в срок, превышающий один месяц с момента наделения лица соответствующими полномочиями». Во внимание был принят и факт наличия у нее двойного гражданства (Украины и США). В итоге Супрун назначили временно исполняющей обязанности министра здравоохранения.