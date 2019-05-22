Уральские ученые спрогнозировали глобальное похолодание

Таяние ледников может спровоцировать глобальное похолодание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После глобального потепления на Земле может наступить новый Ледниковый период. К таким выводам пришли исследователи Уральского федерального университета (УрФУ), которые разработали математическую модель климатических изменений (имеется в распоряжении «URA.RU»).

«Увеличение температуры ответственно за наблюдаемое потепление земного климата, которое сопровождается повышением уровня парниковых газов в земной атмосфере. Как демонстрируют данные нашего математического моделирования, локальный рост температуры резко сменится ее падением», — уточнил профессор кафедры теоретической и математической физики УрФУ Дмитрий Александров.

Согласно расчетам группы математиков, приток пресной воды из-за таяния ледников при глобальном потеплении нарушит циркуляцию теплых течений. Из-за этого может полностью остановиться Гольфстрим, что в будущем спровоцирует похолодание сначала в Европе и Северной Америке, а затем и во всем мире. По словам Александрова, резкие перепады температур происходят примерно один раз в 100 тысяч лет. Но точно сказать, когда наступит мировое похолодание, ученые не смогут, поскольку для этого требуется множество дополнительных анализов, проведение которых может растянуться на десятки лет.

Ранее исследователь из Швейцарской высшей технической школы Цюриха Томас Кроутер предложил бороться с глобальным потеплением с помощью деревьев, напоминает «Национальная служба новостей». Согласно расчетам исследователя, человечество может остановить изменение климата, посадив триллион новых деревьев, которые будут поглощать избыток углекислого газа.