Захарова жестко ответила украинскому министру, призвавшую выгнать Россию из Совбеза ООН

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
22 мая 2019 в 12:34
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Медиа-форум
Мария Захарова назвала украинского министра русофобом и националистомФото: Владимир Андреев © URA.RU

Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун призывом исключить Россию из Совета Безопасности ООН показала миру свои русофобские и националистические настроения. К таким выводам пришла официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Националист и русофоб. Настоящий провокатор. Но больше всего вреда она нанесла не России, а украинскому народу», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее Ульяна Супрун, выступая на Всемирной ассамблее здравоохранения, заявила, что Совбезу ООН нужно исключить Россию из своего состава, чтобы не стать «заложником Кремля», напоминает RT. В противном случае, по мнению украинского министра, западные страны «рискуют вознаградить поведение, аннулирующее преимущества, которые общество получает от мира и процветания».

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