Захарова жестко ответила украинскому министру, призвавшую выгнать Россию из Совбеза ООН

Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун призывом исключить Россию из Совета Безопасности ООН показала миру свои русофобские и националистические настроения. К таким выводам пришла официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Националист и русофоб. Настоящий провокатор. Но больше всего вреда она нанесла не России, а украинскому народу», — написала Захарова на своей странице в Facebook.
Ранее Ульяна Супрун, выступая на Всемирной ассамблее здравоохранения, заявила, что Совбезу ООН нужно исключить Россию из своего состава, чтобы не стать «заложником Кремля», напоминает RT. В противном случае, по мнению украинского министра, западные страны «рискуют вознаградить поведение, аннулирующее преимущества, которые общество получает от мира и процветания».