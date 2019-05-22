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В Пермском крае город остался без «скорой» и больницы. Люди готовят митинг

Ритис Бараускас
© Служба новостей «URA.RU»
22 мая 2019 в 14:17
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Митинг избирателей против депутатов, за снижение коммунальных тарифов . Пермь, пикет, пенсионерка, трость, бабушка, митинг, протест, наша земля наши правила
В Яйве люди не хотят допустить объединения школФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Жители Яйвы (Пермский край) 29 мая выйдут на митинг против объединения бюджетных учреждений и территорий. Поводом стали информация об объединении средних школ и отсутствие в поселении скорой помощи и больницы. Последние были упразднены в связи с оптимизацией. Об этом «URA.RU» сообщила организатор пикета Надежда Кострулева.

«Пикет планируем посвятить тем несправедливым в отношении нашего поселка решениям властей, что накопились, как снежный ком, за последние два года. Причем народ никто не спрашивает, и наше возмущение нагло игнорируют!» — заявила Кострулева, которая работает преподавателем в одной из яйвинских школ.

Она уже запустила опрос в соцсети «ВКонтакте» по поводу надписей, которые можно нанести на плакаты. По состоянию на 13:00, 22 мая, в нем приняло участие 224 человека. Лидируют такие варианты: «Нам нужна полноценная больница!», «Г-н Белобаржевский [Владимир Белобаржевский — глава поселения — прим. ред], вы похоронили яйвинское самоуправление! Позор вам и презрение от жителей Яйвы!».

Статус самостоятельного медучреждения Яйвинская больница потеряла два года назад, после того, как ее присоединили к Александровской. Был закрыт отремонтированный корпус, его отрезали от отопления, а медперсонал перевели в старое здание. Теперь запланирован новый этап оптимизации — объединенные больницы присоединить к Березниковской.

В момент звонка корреспондента «URA.RU» в администрацию Яйвы главы поселения на месте не оказалось, информации о согласовании пикета нет.

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