В Яйве люди не хотят допустить объединения школ Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Жители Яйвы (Пермский край) 29 мая выйдут на митинг против объединения бюджетных учреждений и территорий. Поводом стали информация об объединении средних школ и отсутствие в поселении скорой помощи и больницы. Последние были упразднены в связи с оптимизацией. Об этом «URA.RU» сообщила организатор пикета Надежда Кострулева.

«Пикет планируем посвятить тем несправедливым в отношении нашего поселка решениям властей, что накопились, как снежный ком, за последние два года. Причем народ никто не спрашивает, и наше возмущение нагло игнорируют!» — заявила Кострулева, которая работает преподавателем в одной из яйвинских школ.

Она уже запустила опрос в соцсети «ВКонтакте» по поводу надписей, которые можно нанести на плакаты. По состоянию на 13:00, 22 мая, в нем приняло участие 224 человека. Лидируют такие варианты: «Нам нужна полноценная больница!», «Г-н Белобаржевский [Владимир Белобаржевский — глава поселения — прим. ред], вы похоронили яйвинское самоуправление! Позор вам и презрение от жителей Яйвы!».

Статус самостоятельного медучреждения Яйвинская больница потеряла два года назад, после того, как ее присоединили к Александровской. Был закрыт отремонтированный корпус, его отрезали от отопления, а медперсонал перевели в старое здание. Теперь запланирован новый этап оптимизации — объединенные больницы присоединить к Березниковской.

В момент звонка корреспондента «URA.RU» в администрацию Яйвы главы поселения на месте не оказалось, информации о согласовании пикета нет.