Украинские военные случайно заехали в ДНР и попали в плен

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
22 мая 2019 в 15:22
Размер текста
-
17
+
Севастополь. Крым. Ночь в воинской части А4515. в ожидании штурма, военные, флаг украины, солдаты
Украинские солдаты потерялись и сами заехали на блокпост ДНРФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Восемь украинских военных попали в плен к бойцам Донецкой народной республики (ДНР). Они потерялись и сами случайно приехали на заставу ополченцев, где и были задержаны.

«В плен на территории Донбасса попали восемь украинских военнослужащих. Они сами заехали на блокпост», — пишет телеканал «Царьград». Уточняется, что украинские солдаты заехали на заставу ополченцев, потому что заблудились и сбились с пути.

В пресс-центре штаба Операции объединенных сил Украины эту информацию подтвердили. «Военнослужащие в районе населенного пункта Новотроицкое отклонились от маршрута и попали на оккупированную территорию», — говорится на странице пресс-центра в Facebook. В заявлении уточнили, что там же украинские солдаты «были задержаны боевиками».

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...