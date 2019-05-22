Украинские военные случайно заехали в ДНР и попали в плен

Восемь украинских военных попали в плен к бойцам Донецкой народной республики (ДНР). Они потерялись и сами случайно приехали на заставу ополченцев, где и были задержаны.
«В плен на территории Донбасса попали восемь украинских военнослужащих. Они сами заехали на блокпост», — пишет телеканал «
В пресс-центре штаба Операции объединенных сил Украины эту информацию подтвердили. «Военнослужащие в районе населенного пункта Новотроицкое отклонились от маршрута и попали на оккупированную территорию», — говорится на странице пресс-центра в Facebook. В заявлении уточнили, что там же украинские солдаты «были задержаны боевиками».