Зеленского объявили узурпатором на Украине

Владимира Зеленского обвинили в «уничтожении Конституции» Фото: CC BY-SA 4.0 (cropped image), Ярослав Бурдовицын, Wikimedia Commons

Новый президент Украины Владимир Зеленский является «узурпатором» и «уничтожителем Конституции». Такое заявление на заседании Верховной рады сделал лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.

«На Украине произошло уничтожение Конституции, и Зеленский — узурпатор», — приводит RT слова Ляшко. По мнению главы «Радикальной партии», украинские силовики ничего не могут сделать с ситуацией, так как «парализованы рейтингом» Зеленского. Ляшко заключил, что его фракция переходит в оппозицию к новому президенту Украины.

Ранее Ляшко отчитал Зеленского за использование русского языка во время инаугурации, напоминает телеканал 360. Когда новый президент произносил речь, глава «Радикальной партии» с места начал выкрикивать свои претензии. Зеленский тут же пристыдил Ляшко за то, что тот «продолжает разделять людей», отмечает агентство Nation News.

Зеленский стал президентом Украины по результатам второго тура выборов. Его поддержали 73,2% граждан. Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая.