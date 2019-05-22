Экс-министр Улюкаев отреагировал на информацию о своем разводе

Благодаря супруге Алексею Улюкаеву «удается держаться» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Глава МЭР Алексей Улюкаев задержан за взятку

Бывший глава Министерства экономического развития РФ Алексей Улюкаев, отбывающий срок в тюрьме за взятку, опроверг информацию о своем разводе с женой Юлией Хряпиной. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко.

«Со слов Алексея Улюкаева, у него абсолютно прекрасные отношения с его супругой, она его полностью поддерживает», — рассказал он. Замдиректора ФСИН отметил, что благодаря супруге экс-министру «удается держаться». По его словам, семья Улюкаева и Хряпиной «надежная, крепкая», а заявление ТАСС о разводе не соответствует действительности.

Экс-министр был задержан 14 ноября 2016 года по подозрению в получении взятки в размере двух млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. В декабря 2017 года Московский городской суд признал Улюкаева виновным и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Также бывший министр, согласно решению суда, выплатил штраф в размере 130 млн рублей, передает агентство Nation News. Сейчас Улюкаев работает в тюремной библиотеке, напоминает «Национальная служба новостей».