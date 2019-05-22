Проходной балл для девочек в пермской гимназии на 3,4 единицы выше, чем для мальчиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В пермской гимназии № 4 имени братьев Каменских для мальчиков сделали проходной балл при поступлении ниже, чем для девочек. Об этом сообщает портал 59.RU.

К гимназии прикреплено только четыре дома, поэтому детей в основном принимают по итогам обучения в подготовительной школе. По словам портала, родители дошкольников обратили внимание на выписку из решения приемной комиссии, в которой говорится, что проходной балл для девочек составляет 69,1, а для мальчиков — 65,7. Из этого следует, что если девочка наберет больше баллов, чем мальчик, она все равно может не попасть в первый класс гимназии № 4, потому что для нее проходной балл выше.

Директор школы Татьяна Дьякова объяснила разницу в баллах тем, что в гимназии «гендерный принцип обучения» и нет классов, где есть только девочки. «У нас гендерный принцип обучения… Дело в том, что, как правило, девочки более прилежные, они показывают по итогам обучения в субботней школе результаты выше, а у мальчишек в основном нет этого прилежания, поэтому у них баллы ниже. Но зато потом они становятся лидерами. Вы же знаете, что у нас… Кто управляет страной? Как правило, мальчишки», — приводит слова директора портал.

В свою очередь уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова рассказала «URA.RU», что ни в федеральном, ни в краевом законодательстве не предусмотрены никакие гендерные критерии отбора. «По информации о гендерной дискриминации при приеме детей в 1 класс в МАОУ „Гимназия № 4 имени братьев Каменских“ Перми направлены запросы в Департамент образования администрации Перми», — говорится в сообщении. Уполномоченный отметила, что гимназия имела право организовывать индивидуальный отбор обучающихся. Однако Денисова обратила внимание на то, что индивидуальный отбор осуществляется для детей, которые закончили начальную школу.

Администрация города Перми подтвердила «URA.RU», что в гимназии есть свободные места, правила приема на которые устанавливаются самой школой. «В данной гимназии локальным актом закреплено психолого-педагогическое наблюдение детей, на основании этого определяется рекомендуемый список к зачислению», — объяснили в администрации. В мэрии добавили, что Департамент образования администрации Перми проведет проверку информации о гендерной дискриминации в гимназии. По словам директора городского психологического центра Ольги Ткачевой, обучение в одном классе мальчиков и девочек создает благоприятный психологический климат, а также помогает в формировании социальных связей и в воспитательном процессе.