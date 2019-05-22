В департамент, который возглавляла Глацких, назначили новую олимпийскую медалистку

Олимпийская призерка Ольга Котлярова получила руководящий пост в структуре свердловского министерства образования. С 21 мая бывшая сотрудница мэрии Екатеринбурга работает заместителем директора департамента молодежной политики. Об этом Котлярова рассказала на своей странице в Facebook.
«Я уверена, что у департамента начинается новая история внутри очень сильного министерства, под руководством опытных управленцев. Постараюсь без пафоса, кратко сказать: я очень рада, что меня пригласили в этот коллектив. Не без волнения приступаю к работе, — написала Котлярова. — Я становлюсь профессиональным заместителем, но мои руководители мне говорят, что я „супер тыл“».
Пятикратная чемпионка мира по легкой атлетике, бронзовый призер Олимпийских игр в Сиднее Ольга Котлярова ранее работала в мэрии Екатеринбурга. Она покинула пост заместителя начальника информационно-аналитического департамента администрации 15 мая.
Департамент молодежной политики раньше был самостоятельной организацией. Он был реорганизован после отставки руководителя Ольги Глацких. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике стала героем громкого скандала из-за высказывания о том, что государство не просило россиян рожать детей, и, следовательно, ничего им не должно. Сейчас департамент возглавляет Олег Гущин.