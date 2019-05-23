«Завтра все то же может произойти с любым»: лишенный статуса сенатора Арашуков упрекнул коллег

Рауф Арашуков упрекнул бывших коллег в поспешности Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Находящийся под стражей бывший член Совета Федерации Рауф Арашуков обратился к бывшим коллегам, которые 22 мая на пленарном заседании проголосовали за лишение его статуса сенатора. Заявление экс-чиновника на своей странице в Facebook опубликовала его адвокат Анна Ставицкая.

Арашуков подчеркнул, что сенаторы «без должного разбирательства» лишили его неприкосновенности и полномочий, при том, что его вина пока не доказана. «Такими поспешными действиями вы показали цену этой неприкосновенности. И завтра все то же может произойти с любым и все остальные также дружно проголосуют», — заявил экс-чиновник.

Арашуков сослался на статью закона «О статусе члена Совета Федерации», которая предусматривает не только лишение должности, но и вынесение предупреждения, что, по его мнению, было бы разумным, учитывая его нахождение в СИЗО. Такая «поспешность» сенаторов, как отметил подозреваемый, еще раз укрепила его мнение о «заказном характере» уголовного дела. «Я не совершал никаких убийств и приложу все силы, чтобы доказать свою невиновность», — подчеркнул он.

В заключении Рауф Арашуков добавил, что его жена предоставила часть декларации, а сам он направлял запрос в Совфед с просьбой выслать ему необходимые документы для заполнения отчетности, однако ответ, по его словам, он так и не получил.

Во вторник Совет Федерации, напомним, лишил Арашукова мандата из-за проблем с декларацией о доходах. Сейчас теперь уже экс-сенатор находится в СИЗО. Его подозревают в причастности к убийству двух человек, а также к ряду других тяжких преступлений.