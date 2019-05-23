Елена Зеленская после вступления мужа в должность президента завела новую страницу в соцсетях Фото: Елена Зеленская, Instagram

Интернет-пользователи обсуждают снимки из удаленного аккаунта Instаgrаm первой леди Украины Елены Зеленской. Супруга президента Владимира Зеленского избавилась от старой страницы в соцсетях после инаугурации супруга.

Среди удаленных из профиля Елены фото в интернете нашлись снимки со свадьбы Зеленских. Они поженились в сентябре 2003 года. Также на странице Елены были снимки совместного семейного отдыха вместе с дочерью. Кроме того, в прошлом аккаунте первой леди остались моменты праздников и прогулок с друзьями мужа из телешоу «Студия «Квартал-95» и команды КВН. Актер и комик Зеленский играл в «Клубе веселых и находчивых» в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Избранница Зеленского писала сценарии для выступлений мужа, уточняет «Пятый канал».

Инаугурация 41-летнего Владимира Зеленского состоялась 20 мая в Киеве. После вступления в должность президент Украины решил распустить Верховную раду. Указ вступил в силу 23 мая, уточняет «Национальная служба новостей».

Владимир и Елена поженились 6 сентября 2003 года Фото: Instagram

Владимир и Елена вместе больше 15 лет Фото: Instagram

Сейчас дочери Зеленских 14 лет Фото: Instagram

Фото: Instagram

Елена Зеленская дружит с коллегами мужа Фото: Instagram

Фото: Instagram