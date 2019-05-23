Евгений Бородин признался в даче взятки мэру Чебаркуля Сергею Ковригину Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Арест мэра Чебаркуля Сергея Ковригина

Следственный отдел по Чебаркулю вышел с ходатайством в горсуд об изменении меры пресечения бизнесмену Евгению Бородину — содержание в следственном изоляторе хотят заменить на домашний арест. Такое решение принято после его признания в даче взятки мэру Сергею Ковригину, сообщил «URA.RU» источник в силовой структуре.

«Бородин полностью признал дачу взятки мэру. Он также заявил, что его заставили записать видеообращение о невиновности Ковригина, отказаться от первоначальных показаний и пытаться дискредитировать следствие. Бородин назвал заказчика. Он также рассказал о схеме захвата коммунальных сетей предпринимателями из Копейска», — добавил источник.

Консультант суда Антон Зеленин подтвердил «URA.RU», что следствие 23 мая внесло ходатайство об изменении меры пресечения Бородину на домашний арест. «Дата и время рассмотрения пока не назначены», — добавил он.

Директор и соучредитель ООО «Чебаркульское предприятие водоснабжения» (ЧПВ) и ООО «Чебаркульское предприятие канализации» (ЧПК) Евгений Бородин стал фигурантом сразу двух уголовных дел: по ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки) и по ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств). По версии следствия, он дал взятку мэру Сергею Ковригину в виде услуг: заплатил журналисту за тексты в СМИ, «формирующие положительное мнение» о главе и «критикующие оппонентов». В ответ на это администрация города разорвала договор аренды сетей водоснабжения и канализации с ООО «Чебаркульгорводоканал» и через МУП «Теплоком» передала в ЧПВ и ЧПК.

Бородину инкриминируют вывод более одного миллиона рублей из ООО «Чебаркульгорводоканал», которое он возглавлял, в ООО «Транссервис» его сына Льва Бородина. Оперативное сопровождение дела ведет ГУ МВД РФ по региону. Расследуются еще два дела: возбужденное по требованию прокурора области Виталия Лопина по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) о выводе коммунальных сетей в ЧПК и ЧПВ и по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) о хищении денег при покупке детсада.