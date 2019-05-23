Челябинский губернатор затребовал документы по компании, где ФСБ провела обыски

Алексей Текслер решил выяснить, как идет строительство новых полигонов ТКО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Новая власть в Челябинской области

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер затребовал документы по договорам с АО «Управление отходами», с которым в 2018 году заключено концессионное соглашение по строительству новых мусорных полигонов в Чишме и Магнитогорске. Об этом «URA.RU» сообщили в министерстве экологии Южного Урала. В нескольких регионах России в фирмах, связанных с АО, ФСБ провела обыски.

По данным «URA.RU», еще при губернаторе Борисе Дубровском ставился вопрос о расторжении соглашения, так как АО, дочернее предприятие Газпрома, срывало сроки строительства. Работы ни в Чишме, ни в Магнитогорске так и не начались. Теперь власти региона вернулись к этому вопросу.

Официальный представитель министерства экологии Челябинской области Виталий Безруков опроверг срыв сроков строительства полигонов, но подтвердил, что Текслер занялся этой темой. «Идет проектирование полигона в Чишме, а в Магнитогорске проект уже проходит экспертизу. По срокам пока все соблюдается, — заявил „URA.RU“ Безруков. — Да, вопрос расторжения прорабатывался, но как крайний вариант, в случае невыполнения сроков. Сейчас врио губернатора запросил всю документацию для детальной оценки».

На прошлой неделе в Нижнем Новгороде, в минэкологии региона и в ЗАО «Управление отходами — НН», соучредителем которого является АО «Управление отходами», ФСБ провела обыски. С этим ЗАО у властей Нижегородской области заключены концессионные соглашения на строительство полигонов, аналогичные челябинскому. Оперативно-следственные мероприятия прошли в Волгограде, в УК «Лидер» — дочернем предприятии АО «Управление отходами». Об этом пишут СМИ Нижнего Новгорода и Волгограда. Источники «URA.RU» сообщают, что обыски могут быть как результатом действий борьбы за власть внутри самой компании, так и серьезными претензиями со стороны силовиков.

В объект в Чишме, площадью в 10 тыс. кв. метров, планировалось вложить 3,5 млрд рублей. В планах — переработка 500 тысяч тонн отходов в год и полигон для захоронения неутилизируемых «хвостов». Власти обещали, что будут использованы «самые современные технологии переработки мусора».