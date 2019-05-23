Розенбаум предупредил об «угрозе национальной безопасности»

Заслуженный артист России Александр Розенбаум заявил, что все более частое использование иностранных слов в русской речи подрывает национальную безопасность. Также он предложил запретить использование иностранных слов в СМИ, иначе, по его мнению, есть риск «потерять народ как нацию».
«Меня беспокоит потеря русского языка. Это реальная угроза национальной безопасности. Я смотрю новости на федеральных каналах. „Рабочие Челябинского тракторного завода в третьем цехе устроили перформанс“. „Пермь испытала на себе блэкаут“. Последняя история — это каршеринг. Хуже ничего не придумаешь. Я уж не говорю о всяких кэшбеках», — заявил артист в интервью ТАСС.
Розенбаум также выразил желание написать «серьезную статью», чтобы люди не «забыли, как писать по-русски». «Просто нужно определиться. Либо мы великая Россия, либо мы каршеринг. А то кричат: мы русские. И при этом каршеринг. Одно с другим не сходится, простите», — резюмировал бард.