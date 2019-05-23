Водителю автобуса стало плохо во время движения (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Водитель автобуса марки ПАЗ в Кургане умер после того, как ему стало плохо прямо за рулем. Об этом сообщает группа «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». По словам очевидцев, водителю неожиданно стало плохо, избежать аварии удалось благодаря реакции одного из пассажиров.

«Возле „Метрополиса“ в Северном скончался водитель автобуса», — говорится в сообщении. К публикации прикрепили фотографию автобуса, рядом с которым лежит мужчина, а возле него находятся сотрудники полиции. Номер автобусного маршрута на фото не видно. Сообщается, что инцидент произошел вечером 22 мая.

«Пазик ехал в сторону Северного и резко пошел на встречку. Кто-то из пассажиров среагировал вовремя, нажал на тормоз, открыли дверь. Водитель бился в конвульсиях. Вызвали „скорую“, которая ехала минут 20», — написал в комментариях пользователь Виталий Рябков. Комментаторы также пишут, что причиной трагедии могли стать проблемы с сердцем, и интересуются, проходил ли водитель предрейсовый медосмотр.

Сотрудники полиции оказывали мужчине первую доврачебную помощь Фото: «Типичный Курган», «ВКонтакте»

В пресс-службе областного УМВД сообщили «URA.RU», что скончался мужчина 1954 года рождения. Сообщение о происшествии поступило в полицию после 19 часов вечера. «Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы оказывали первую доврачебную помощь», — уточнили в ведомстве. По данным полиции, мужчина скончался уже в автомобиле скорой помощи. Причины смерти устанавливаются.