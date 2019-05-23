Студентам упростили поступление в вузы и дали полмиллиона на обучение

Успех молодых управленцев связали с развитием страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве прошло награждение победителей Всероссийского молодежного Кубка по менеджменту «Управляй!», который входит в платформу АНО «Россия — страна возможностей». В этот раз участниками соревнований, в рамках которых надо было управлять виртуальной компанией, стали 30 тысяч человек. А до финала добрались 150. Прошлогоднее число участников превышено в два раза, отметили организаторы. Победители получили 500 тысяч рублей на обучение и дополнительные 25 баллов при поступлении в вуз.

По словам ректора РАНХиГС Владимира Мау, эта статистика говорит о том, что молодые ребята поверили в конкурс и его потенциал. «Участие, также как и победа, позволяет расширить кругозор и найти новые точки роста», — заявил он. Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко отметил, что студенты, принявшие участие в программе, тоже являются победителями. «Вы все собрались силами и приняли и решение об участии. Всегда есть куча отговорок и других дел, но вы сделали важный шаг, это уже победа, теперь ваша судьба в ваших руках», — заявил он в своем приветственном слове студентам.

Некоторые студенты участвовали в конкурсе второй раз Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кириенко подчеркнул, что государство благодаря решениям президента России Владимира Путина создает много возможностей для молодых людей. «Как говорил президент, главное богатство нашей страны — это люди. Кубок „Управляй!“ отличается от других проектов тем, что здесь требуются не только знания, но и умение брать ответственность и принимать решения. В этом заключается главное условие вашего успеха, в котором — гарантия развития нашей страны», — заявил Кириенко «URA.RU».

Подобное состязание управленцев является молодежной версией конкурса «Лидеры России», отметил по итогам церемонии награждения Мау. «У нас участвуют студенты возрасте 18-25 лет. Для них управленческий стаж не обязателен. Но тем не менее они практики, так как вовлечены в разные проекты. Это важный трек выявления активных людей в самом начале, причем не только по книжному знанию, но и практическому опыту», — добавил ректор вуза.

Финал Кубка собрал 150 человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Талантливые и амбициозные люди дают спокойствие за будущее страны, добавил Комиссаров. «Я уверен, что наши победители будут расти и мы еще не раз о них услышим. Можно с уверенностью сказать, что наша страна — это страна возможностей. Главное сделать первый шаг и предпринять что-то самому», — подчеркнул он.

Как отметила одна из обладательниц кубка Юлия Симонова, представляющая Санкт-Петербургский политехнический университет, это состязание мотивирует и показывает, что вокруг много инициативных людей, которые поддерживают друг друга. «Когда тебя окружают люди, которые не хотят что-то делать и не учатся, то складывается ощущение, что вокруг все такие. Но, попадая сюда, ты встречаешь 150 лучших студентов, которые готовы идти вперед», — заявила она.